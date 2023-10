MORLUPO – L’addio a Fabrizio Paolelli, morto in moto a Roma

Morlupo in lutto per la morte di Fabrizio Paolelli, 50 anni, vittima di un incidente stradale sabato notte a Roma su via Prenestina. Viaggiava in moto, fatale lo scontro con due auto. Un incidente tutto da ricostruire. Paolelli era un addetto alla sicurezza e molto esperto alla guida.

“Una brutta e tragica notizia per tutta la nostra comunità morlupese – riporta un post di ieri lanciato dall’Amministrazione comunale – Questa notte in un incidente stradale è deceduto Fabrizio Paolelli.

Fabrizio, morlupese di origine e cresciuto nel nostro paese, ora viveva a Roma, ma era sempre molto legato alle sue origini e sempre disponibile nella sua attività di security per tutti gli eventi sul territorio di Morlupo, per i quali svolgeva il suo lavoro con grande passione, competenza e professionalità.

Ieri, dopo il servizio al Palio dei Rioni, si è recato a lavorare a Roma presso un altro evento. Al ritorno a casa il tragico incidente mortale.

Con Fabrizio se ne va un amico, un uomo perbene, un grande professionista che amava Morlupo

Il sindaco Ettore Iacomussi e tutta l’Amministrazione comunale esprimono il loro caloroso e addolorato cordoglio per la scomparsa di Fabrizio Paolelli e inviano le loro più sentite condoglianze a familiari ed amici.

In segno di rispetto, per oggi sono sospese tutte le pubblicazioni di post e foto nei canali ufficiali del Comune di Morlupo”