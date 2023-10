TIVOLI – Trasporto scolastico, nuove linee e corse pomeridiane

Corse attive anche nel pomeriggio e nuove linee a Tivoli, con due nuovi punti di raccolta: piazza del Governo, piazza Garibaldi e piazza Massimo.

Sono le novità del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2023/2024 previste dal Piano Trasporti – CLICCA E LEGGI IL PIANO TRASPORTI– redatto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Proietti.

Per gli alunni che hanno difficoltà oggettive a raggiungere il proprio istituto, il Comune di Tivoli mette a disposizione due nuove navette, che serviranno i nuovi punti di raccolta e raggiungeranno il comprensivo Tivoli I (plesso infanzia Braschi, plesso primaria Don Nello del Raso e plesso secondaria Emilio Segrè) e il comprensivo Tivoli II (plesso infanzia Picchioni, plesso Primaria Iginio Giordani, plesso secondaria Baccelli).

Tra i servizi aggiuntivi per l’anno scolastico 2023/2024, è stato istituito un servizio navetta che servirà anche il bivio di San Polo per i plessi scolastici Tivoli I e II con i seguenti punti di fermata: via delle Scuole rurali, punto di raccolta Bivio San Polo (fronte chiesa), punto di raccolta piazza Massimo, punto di raccolta piazza Garibaldi.

“È la prima volta che le navette messe a disposizione dal Comune di Tivoli servono plessi come Don Nello del Raso, le Segrè e le Baccelli – afferma l’Assessora al Welfare Maria Luisa Cappelli -. Le nuove corse non soltanto faciliteranno la vita alle tante famiglie degli alunni che studiano in questi plessi di Tivoli, ma avranno l’effetto di migliorare la viabilità, decongestionando il traffico che, in concomitanza con l’entrata e l’uscita dei ragazzi, è sempre particolarmente intenso. Inoltre garantire il servizio anche al pomeriggio di tutte le linee consentirà di dare sollievo a tante mamme e papà”.

Le novità non finiscono qui.

Sempre nell’ottica di un miglioramento del trasporto scolastico, l’Assessora aggiunge che “sono in corso le interlocuzioni con i dirigenti scolastici per garantire le corse anche al mattino presto, nell’orario del prescuola, e per attivare un servizio aggiuntivo interessante ed educativo per i più piccoli ovvero il piedibus“.

Il Comune di Tivoli ricorda ai cittadini che le iscrizioni per usufruire del trasporto scolastico sono aperte fino al 25 ottobre 2023 e possono essere effettuate presso gli appositi sportelli, secondo i seguenti orari:

Lunedì – giovedì – venerdì, Tivoli centro, via del Governo, dalle 9 alle 12 0774 453327

Martedì, dalle 9 alle 12, delegazione Tivoli Terme 0774 354151

Mercoledì, dalle 9 alle 12, delegazione Villa Adriana 0774 453542

Si rammenta che le domande di iscrizione che perverranno fuori termine saranno ammesse solo in base alla verifica della capienza degli scuolabus.