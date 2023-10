SUBIACO – Variazioni alla viabilità per interventi alla rete idrica

Da domani, lunedì 9 ottobre 2023, importanti interventi interesseranno la rete idrica di Subiaco. Con ordinanza n°93 del 5 ottobre 2023 dell’area di polizia locale è stata disposta l’istituzione di temporanee modifiche alla sosta e alla circolazione veicolare in Via Cavour ed in Via Francesco Petrarca per l’esecuzione di lavori di manutenzione di reti e servizi del ciclo idrico integrato Acea Ato2 SpA-Lotto 3 a partire dal giorno 9 Ottobre 2023.

Di seguito le misure previste dalle ore 9.00 del 9 Ottobre 2023 fino al termine dei lavori:

1) istituzione del divieto di sosta e di transito veicolare in Via Cavour;

2) istituzione del divieto di sosta e del doppio senso di circolazione in Via Francesco Petrarca;

3) STOP disposto all’incrocio tra Via Francesco Petrarca-Via Antonio Fogazzaro-Via Giacomo Matteotti per i veicoli provenienti da quest’ultima.

Il Comune confida nella massima collaborazione della cittadinanza, considerando gli eventuali disagi che potranno verificarsi.