Idee per il Capodanno a Roma: meglio al ristorante o a casa?

Quando si tratta di organizzare il proprio Capodanno, si ha spesso il timore di non riuscire a individuare una destinazione adatta, e così ci si ritrova a non sapere dove trascorrere l’ultimo dell’anno. Per fortuna, le opzioni che si possono prendere in considerazione per un Capodanno fuori dagli schemi sono tante, e permettono di affrontare l’ultima sera dell’anno all’insegna del divertimento, sia in compagnia dei propri amici che assieme al proprio partner. Gli amanti della tradizione non possono far altro che puntare sul classico cenone abbinato al panettone, oppure su un ancora più tradizionale veglione al ristorante. Ma le proposte alternative non mancano, che si tratti di affittare una sala per le feste o una villa. Insomma, una vasta gamma di proposte, tale da far dire, come spesso accade in questi casi, che si ha solo l’imbarazzo della scelta.

I ristoranti per il Capodanno

I ristoranti Capodanno a Roma , per esempio, sono davvero tanti. D’altra parte uno dei simboli della notte del 31 dicembre è proprio il cenone, e per questo è indispensabile mangiare tanto e bene. Milioni e milioni di italiani decidono, in vista del Capodanno, di prenotare un tavolo in un ristorante, così da non doversi preoccupare di cucinare, di apparecchiare e di lavare i piatti: tutte fatiche che è meglio evitare, soprattutto se la compagnia è numerosa. Mangiare fuori casa la sera del 31 dicembre è un lusso che ci si può concedere senza sensi di colpa, ma attenzione: è bene muoversi in anticipo e non attendere il mese di dicembre per prenotare, per non correre il rischio di non riuscire a trovare posti disponibili.

Dove andare a cena il 31 dicembre

Il sogno di tutti è quello di vivere un cenone di Capodanno memorabile sia per la qualità della compagnia sia per la bontà delle pietanze che si gustano. Ebbene, per raggiungere questo obiettivo è opportuno valutare con la massima attenzione l’offerta del locale, ed eventualmente richiedere informazioni ponendo domande. Volendo, poi, alla fine del cenone si potrebbe decidere di andare da qualche altra parte, per esempio per assistere da una posizione privilegiata al tipico spettacolo di fuochi di artificio, o magari per partecipare a un concerto in piazza tenuto da un cantante famoso. In tale ipotesi, prima di effettuare la prenotazione è opportuno tenere conto della location in cui si trova il ristorante, per essere certi di arrivare al luogo prescelto rapidamente, meglio ancora se senza macchina. D’altro canto, nel caso in cui non si abbia intenzione di lasciare il locale, si può anche valutare l’idea di puntare su un ristorante situato in una location esclusiva, magari fuori città, per vivere totalmente il piacere di questa esperienza.

I consigli di CapodannoRoma.org

Le soluzioni proposte dal sito web CapodannoRoma.org offrono spunti e idee per un veglione del 31 dicembre da sogno. Sul portale vengono fornite, tra l’altro, indicazioni per banchetti e catering, nel contesto del servizio di ristoranti. Un ambito che, con il passare degli anni, offre mood nuovi e soluzioni interessanti per trascorrere il Capodanno all’ombra del Cupolone. A dicembre le novità si susseguono senza soluzione di continuità, come dimostra il fatto che il sito viene aggiornato in maniera costante con cenoni ed eventi nuovi che spesso si rivelano sold out nel giro di pochissimo tempo.

Che cosa fare durante un Capodanno casalingo

Non è da escludere l’idea di trascorrere un Capodanno casalingo: non una proposta di riserva, ma un’occasione per godersi il proprio nido domestico. Per esempio con il ricorso a uno chef a domicilio, o magari attraverso il catering, soluzione che – a differenza di quel che si potrebbe immaginare – può anche essere poco costosa. Insomma, passare il Capodanno a casa non vuol dire per forza essere costretti a sgobbare fra i fornelli, soprattutto se gli invitati sono tanti. Meglio abbandonare la fatica e richiedere l’intervento di professionisti del settore, così da concentrarsi unicamente sul piacere della festa. Nulla vieta comunque di decidere in prima persona il menù, per poi richiedere a uno chef di prepararlo, sempre tenendo conto del budget che si ha a disposizione. Pesce crudo o carne pregiata, dolci irresistibili e antipasti sfiziosi, pizza e torte salate: ogni necessità merita di essere soddisfatta.