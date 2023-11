TIVOLI – Lavori Acea, Villa Adriana ancora senz’acqua: protestano i residenti

Un lettore del quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv segnala un disservizio a Villa Adriana, da ieri – martedì 14 novembre – senz’acqua per lavori di manutenzione da parte di Acea Ato 2.

La carenza idrica riguarda le seguenti strade:

via di Villa Adriana, via Galli, via Tiburtina, via degli Orti, via Elio Vittorini, via Guglielmo Marconi, via San Salvatore, via Elio Adriano, via Umbria, via Ignazio Silone, via Papa Giovanni XXIII, via Panattoni, via Giorgio Amendola, via Calabria, via Alto Adige, via Lazio, zone limitrofe.

“Siamo senza acqua dalle 9 del 14 novembre – è l’appello del lettore di Tiburno.Tv – I lavori dovevano terminare alle ore 20 del 14/11/2023, ma siamo ancora senza acqua.

Nessun avviso da parte di Acea alla popolazione”.