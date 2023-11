TIVOLI – “Il mondo di Babbo Natale”, la magia si accende nel Centro della Città

Tivoli si prepara a dare il benvenuto alla magia del Natale con un evento straordinario: “Il Mondo di Babbo Natale”, dal 18 novembre 2023 al 6 gennaio 2024. Questa incantevole manifestazione natalizia, organizzata dalla Planner Srl, patrocinata e promossa dal Comune di Tivoli, grazie anche all’azione sinergica dell’Unione Commercio e Turismo, porterà in città un’atmosfera fiabesca, ricca di gioia e divertimento per tutta la famiglia.

Il cuore dell’evento sarà il Mondo di Babbo Natale, posizionato tra le Scuderie Estensi, piazza Garibaldi e il centro storico, un luogo incantato dove grandi e piccini potranno incontrare Babbo Natale, consegnare le loro letterine direttamente all’Ufficio Postale di Babbo Natale, curiosare nella sua camera e nella sua cucina e scattare foto indimenticabili. Gli elfi saranno lì per assistere e rendere ogni incontro magico. I mercatini natalizi di piazza Garibaldi offriranno una vasta selezione di regali unici, prodotti artigianali e delizie culinarie per soddisfare ogni palato.

Chi ama lo street food, sarà viziato dalla varietà di prelibatezze da gustare per strada. Una pista di pattinaggio all’aperto sarà il luogo ideale per scivolare e godersi il freddo pungente. E per chi preferisce fare un giro panoramico, meglio non perdere l’opportunità di salire a bordo del trenino natalizio e ammirare le luci scintillanti della città. Previsti anche laboratori, spettacoli con personaggi Disney e nevicate finte.

Il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti dà il benvenuto così a questa nuova manifestazione: “Quest’anno abbiamo voluto valorizzare il significato del Natale con una formula attenta all’intrattenimento dei più piccoli e delle loro famiglie e – perché no – anche di chi vuole tornare a sentirsi bambino. Proprio qui, nella nostra città, i luoghi che ci sono tanto familiari si accenderanno di magia, offrendo ai tanti tiburtini e ai tanti turisti un’occasione unica di svago. L’iniziativa non può che giovare anche all’economia del territorio, alle attività commerciali, ai locali e alle strutture ricettive: ci si aspetta infatti un’elevata affluenza di visitatori”.

Oltre a convenzioni speciali con strutture ricettive, il Mondo di Babbo Natale ha previsto sconti speciali nei negozi della città segnalati con il bollino di negozio “Amico di Babbo Natale”: basta presentare il biglietto all’ingresso.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e le attività durante il periodo natalizio a Tivoli, visita il sito web all’indirizzo www.ilmondodibabbonatale.com.

COSA TROVERAI

SCUDERIE ESTENSI:

LA SALA DEL TRONO dove Babbo Natale riceverà le vostre visite!

CAMERA DA LETTO con il lettone di Babbo Natale dal vivo!

SALOTTO DI BABBO NATALE dove legge Babbo Natale tutte le vostre letterine…

LA SLITTA CON LE RENNE a grandezza naturale!

CUCINA DI BABBO NATALE ricostruzione della stanza preferita di Babbo Natale

VILLAGGIO DEGLI ELFI un villaggio natalizio incantato a grandezza naturale

SS ANNUNZIATA:

LABORATORI NATALIZI

UFFICIO POSTALE DI BABBO NATALE

COLLEGAMENTO CON IL TRENINO DI BABBO NATALE

CENTRO CITTA’ DI TIVOLI

PISTA SUL GHIACCIO

MERCATINI DI NATALE

STREET FOOD

NEGOZI

COSTI E INFO SUI BIGLIETTI

I BIGLIETTI PER IL MONDO DI BABBO NATALE, COMPRENDONO TUTTO IL PROGRAMMA:

– SCUDERIE ESTENSI DIMORA DI BABBO NATALE ( SALA DEL TRONO- VILLAGGIO DEGLI ELFI -SLITTA CON LE RENNE – CUCINA DI BABBO NATALE E SALOTTO )

– EX SS ANNUNZIATA UFFICIO POSTALE – SPAZIO LETTERINA – LABORATORI ( A PIEDI O COL TRENINO)

– SPETTACOLI ORE 11.00 E ORE 15.45 IN PIAZZA GARIBALDI IN CASO DI PIOGGIA NON VERRANNO ESEGUITI

NON SONO COMPRESI NEL BIGLIETTO : TRENINO

INTERO € 12,00

( 12 ANNI – 64 ANNI)

RIDOTTO € 10,00

( 2 ANNI -11 ANNI / OVER 65 / FORZE ARMATE- ACCOMPAGNATORI DISABILI)

Residenti Comune di Tivoli € 6,00 ( con documento)

OMAGGIO € 0,00

(DISABILI – MAESTRE ( in gita scolastica) 1 OGNI 25 PX GITA)

NB: Il biglietto è valido solo nella data di emissione, si puo’ entrare ed uscire con un timbro nell’arco dell’intera giornata

FAQ: cani ammessi – corsia preferenziale per donne in dolce attesa

BIGLIETTO ONLINE: Maggiorazione di € 1 ENTRA SENZA FARE LA FILA!

TRENINO DI BABBO NATALE: Un percorso di 3 km, che vi portera’ in centro per poter continuare la magia natalizia andata e ritorno

ADULTI 3,00€ BIMBI 2,00€