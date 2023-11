Poste, due uffici chiusi nella Valle dell’Aniene per rinnovo: cosa cambierà

Poste Italiane comunica che gli uffici postali di Anticoli Corrado, in via Attilio Torresini,10, e Madonna della Pace, in Piazza Quindici Martiri, 165, da oggi sono interessati dagli interventi previsti da “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, il progetto aziendale per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

In particolare, i lavori presso i due uffici postali di Anticoli Corrado e Madonna della Pace comprendono la completa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi, il miglioramento del confort ambientale, l’inserimento di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del confort ambientale.

Le sedi alternative

Inoltre, alla riapertura sarà possibile richiedere i primi tre “certificati” INPS direttamente a sportello: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Poste Italiane, durante il periodo dei lavori, garantirà ai cittadini di Anticoli Corrado la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Roviano, in viale Italia, 15, e disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

A disposizione dei cittadini di Anticoli anche l’Atm Postamat Stand Alone posizionato in via Giorgio Bertoletti, accanto alla sede del Comune, operativo sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

Anche la sede di Subiaco, in viale della Repubblica, che osserva orario continuato, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35 è a disposizione per eventuali esigenze dei cittadini.

Per quanto riguarda l’ufficio postale di Madonna della Pace, i cittadini potranno fare riferimento alla sede di Subiaco, in Viale della Repubblica, con uno sportello a loro dedicato, disponibile secondo i consueti orari di apertura al pubblico, martedì, giovedì e sabato dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Poste Italiane ricorda che la sia la sede di Roviano che quella di Subiaco sono dotati di ATM Postamat, operativi sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24 per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

La durata dei lavori

Gli interventi previsti presso gli uffici postali di Anticoli Corrado e Madonna della Pace avranno una durata stimata in venti giorni lavorativi.