Il Natale nella Città del Nord-Est: mercatini, concerti, piste sul ghiaccio e tanto altro

Oggi è 23 dicembre, antivigilia di Natale, e le feste entrano nel vivo. Le amministrazioni comunali e le pro loco propongono in questi giorni quanto di meglio hanno da offrire. Ecco gli eventi più interessanti a cui gli abitanti del Nord-Est non potranno rinunciare.

A Morlupo la tombolata con Babbo Natale

Nell’area tiberina, Morlupo offrirà appuntamenti per grandi e piccini. Oggi, alle ore 16, in piazza Cesare Battisti si terrà la tombolata con Babbo Natale, con dolci e bevande per tutti. In via San Michele un altro evento a tema natalizio con stand, animazione e zucchero filato, in attesa – anche qui – di Babbo Natale.

Domani, vigilia di Natale, nuovamente in via San Michele, si terrà un’entusiasmante caccia al pandoro, che interesserà anche altre zone del paese. Il 28 dicembre, presso il centro anziani cittadino, tombolata per tutti i frequentatori della struttura e infine, il 29, Toni Malco in concerto presso la Sala Gino Sdoja (piazza Diaz).

A Monterotondo mercatini

A Monterotondo, presso la passeggiata Valerio Nobili, oggi e domani i bambini potranno conoscere Babbo Natale ed esprimere i propri desideri per doni e regali. Nel centro storico invece, nei pressi del Duomo, saranno aperti i mercatini.

A Montelibretti un pomeriggio di risate e divertimento in piazza Palmiro Togliatti, in località Borgo Santa Maria.

Nell’area nomentana, il MuGa e il MuCaM di Mentana aprono straordinariamente, dalle 15 alle 19, oggi e il 30 dicembre.

Il Gran Gala di Fonte Nuova

A Fonte Nuova, il 28 dicembre alle ore 18.30, presso il Teatro San Giuseppe, si terrà il Gran Galà di Natale. Ingresso gratuito.

Il presepe vivente di Sant’Angelo

A Sant’Angelo Romano, presso l’affascinante location della chiesa di Santa Maria e San Biagio, venerdì 5 gennaio si terrà il concerto “La musica che scalda il cuore”. Il giorno successivo, in occasione dell’Epifania, potrà essere osservato il presepe vivente tra i vicoli del centro storico.

Nell’area sabina, a Palombara il giorno di Santo Stefano sarà dedicato alla musica: eventi a partire dalle 15 e concerto dedicato a Beethoven alle 19 (in replica il 6 gennaio).

Questo pomeriggio, a Monteflavio, un altro pomeriggio di note: dalle 17.30, presso la chiesa di SS Maria Assunta in Cielo, si terrà il Concerto di Natale. Similmente, si potranno ascoltare le più celebri canzoni natalizie anche a Moricone, questa sera, a partire dalle 21 presso l’ex cinema ENAL.

Nell’area tiburtina, a Colle Fiorito – presso il Parco Vincenzo Porzio – è aperto il Villaggio di Babbo Natale con animazione, musica, e tombolate solidali.

Tutta Tivoli in festa

A Villa Adriana, presso il Villaggio Adriano in via Giulia Sabina, mercatini di Natale aperti oggi e il giorno di Santo Stefano, quando sarà allestito anche il presepe vivente. A Tivoli Terme inoltre, il giorno di Natale, verrà organizzato un pranzo solidale presso la Casa di S. Egidio. A Tivoli la casa di Babbo Natale, il trenino natalizio e la pista sul ghiaccio.

A Castel Madama eventi in programma fino al 30 dicembre. Il 29 si potrà pattinare sul ghiaccio presso i giardinetti Clivo Peschioli.

A Sambuci tombolata al castello

A Sambuci, il 26 dicembre, è previsto il Concerto di Natale e una tombolata al castello il 28. A Subiaco altra occasione per gli appassionati di pattinaggio: è stata infatti aperta la pista in piazza Benedetto Tozzi.

A San Gregorio il presepe vivente più atteso

A San Gregorio da Sassola, infine, due giorni dedicati al presepe vivente: il prossimo 26 dicembre e il 6 gennaio 2024. L’apertura è fissata alle ore 15.30.