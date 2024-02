TIVOLI – Asfalto nuovo in via di Villa Adriana: 10 giorni di stop al transito

Proseguono i lavori di asfaltatura del manto stradale di Villa Adriana.

Così da domani, martedì 6 febbraio, a venerdì 16 febbraio, scattano i divieti di transito e sosta con rimozione forzata nel tratto compreso tra l’intersezione con via Rosolina e l’intersezione con via Galli.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 57 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - firmata venerdì 2 febbraio dal Comandante della Polizia Locale di Tivoli Antonio D’Emilio.

Dal provvedimento emerge che i lavori rivestono carattere di urgenza e non sono quindi in alcun modo procrastinabili, e che per l’intervento di rifacimento della sede stradale la ditta incaricata ha necessità di occupare l’intera ampiezza della corsia di via di Villa Adriana in direzione Tivoli centro.

Per questo la regolamentazione stradale cambia in questo modo:

• VIA DI VILLA ADRIANA: – intersezione con via Rosolina – DIVIETO DI TRANSITO A TUTTI I VEICOLI ad eccezione de mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di ogni giorno a partire dal 06 febbraio 2024 fino al 16 febbraio 2024 e/o comunque fino al termine dei lavori;

• VIA DI VILLA ADRIANA: – dall’intersezione con via Rosolina all’intersezione con via Galli – DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI ad eccezione dei mezzi d’opera della ditta esecutrice dei lavori dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di ogni giorno a partire dal 06 febbraio 2024 fino al 16 febbraio 2024 e/o comunque fino al termine dei lavori;

• VIA DI VILLA ADRIANA: – intersezione con via Rosolina – OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA IN DIREZIONE DI VIA ROSOLINA dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di ogni giorno a partire dal 06 febbraio 2024 fino al 16 febbraio 2024 e/o comunque fino al termine dei lavori;

• VIA ROSOLINA: – intersezione con via di Villa Adriana – OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA IN DIREZIONE DI LARGO M. YOURCENAR dalle ore 09.00 alle ore 18.00 di ogni giorno a partire dal 06 febbraio 2024 fino al 16 febbraio 2024 e/o comunque fino al termine dei lavori;

A chiunque violi le disposizioni descritte nella presente ordinanza sono applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

Il Comando Polizia Locale e gli Organi di Polizia Stradale, sono incaricati di curare l’osservanza della presente ordinanza.