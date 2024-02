GUIDONIA – Politica, il Pd: “Ecco perché siamo usciti dalla maggioranza”

Da Mario Lomuscio, consigliere comunale del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Questi giorni sono stati particolarmente tumultuosi e ho voluto prendere tutto il tempo necessario per riflettere, prima di esprimermi su quanto accaduto.

Usciamo a testa alta da questo percorso amministrativo in maggioranza con il Polo civico e il Sindaco Lombardo.

Lombardo è stato eletto al ballottaggio anche grazie al PD, bisogna ricordarlo. La scelta per noi non fu semplice, ma la valutammo giusta per la città e quindi fu stretto un accordo per amministrare il comune di Guidonia Montecelio con l’unico obiettivo del buon governo.

Siamo stati chiamati a supportare un progetto amministrativo alternativo alla destra, per dare nuova linfa e proposte al nostro Comune.

A distanza di poco più di un anno, la giunta Lombardo, guarda caso in vista delle prossime elezioni europee, ha cominciato ad avere sussulti, ad alimentare rumors e voci di corridoio fino a rompere disinvoltamente il patto sancito durante le elezioni e creare una nuova, inutile e dannosa crisi amministrativa, che rimette la destra e Fratelli d’Italia al governo della Città.

Di fronte a questa strada decisa dal Sindaco, noi abbiamo chiesto chiarimenti, sollecitato risposte, spiegazioni, anche pubblicamente in Consiglio Comunale: nessuno, tantomeno il Sindaco, ha risposto alle nostre legittime domande, in un silenzio tanto assordante quanto poco dignitoso e onorevole.

Vista questa ambiguità e l’impossibilità – valoriale, politica, ideale – di pensarci a fianco di Fratelli d’Italia, non potevamo che fare l’unica cosa possibile: uscire da questa maggioranza tanto ambigua quanto capricciosa e fare opposizione.

E’ giusto essere usciti e non essere scesi a compromessi, ma sono anche dispiaciuto: è stato fatto un danno alla Città e ai cittadini di Guidonia Montecelio e cosa ben più grave sono stati traditi gli elettori.

Io, noi del PD, vogliamo che Guidonia Montecelio sia un Comune migliore, ben amministrato, con le casse sane e i servizi funzionanti, non un luogo in cui si vivacchia, con metodi spesso discutibili e peraltro con una scarsa capacità amministrativa visti i risultati raggiunti sinora.

Un esempio su tutti, il mancato avvio dei lavori per la nuova linea ferroviaria di collegamento con Roma, che esigeva una vera e propria protesta contro il governo Meloni e non semplici dichiarazioni di buona volontà.

Il mio, il nostro impegno, sarà per una opposizione intransigente e senza sconti, contro le destre, per Guidonia Montecelio e i cittadini, ma anche per creare le condizioni di un futuro nuovo campo politico progressista alla guida della Città.

Farò, faremo, del nostro meglio per tutti i cittadini che hanno a cuore il futuro della nostra Città.

#GuidoniaMeritaDiPiù”.