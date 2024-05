Complessivamente sono stati 521 gli incidenti stradali rilevati nell’anno 2023 dalla Polizia Locale della Città di Guidonia Montecelio.

L’amministrazione comunale ha diffuso in una nota il Report degli interventi effettuati da parte dei due Nuclei operativi, il Nucleo Servizio Sicurezza e Infortunistica stradale, che si occupa in via principale, ma non esclusiva, del rilievo degli incidenti e della videosorveglianza, e il Nucleo Pronto Intervento/Controllo del territorio, specializzato nel pronto intervento, predisposizione di posti di controllo, rilevamenti della velocità con strumenti elettronici, pattugliamenti finalizzati al controllo del territorio e altro.

Stando ai dati della Polizia Locale, dei 521 incidenti stradali, fortunatamente 296 sono stati senza alcun ferito. Ma ne risultano anche 144 con con conducenti e passeggeri finiti in ospedale e uno, purtroppo, mortale.

Dal Report emergono anche 20 pedoni coinvolti.

Tra gli incidenti rilevati e considerati dovuti a cause esterne alla condotta di Guidonia ne emergono ben 52 riconducibili alla pavimentazione stradale: insomma, secondo la lettura della Polizia Locale nel 2023 c’è stato un 10% di sinistri dovuto alle condizioni dell’asfalto.

Ma ne risultano anche 4 attribuibili alla caduta di alberi.

Quattro sono anche i sinistri che hanno determinato l’avvio di procedimenti penali.

Nella stessa nota l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio sottolinea che l’attività svolta degli agenti, in tema di sicurezza stradale, è improntata su una continua attività di prevenzione e repressione delle violazioni al Codice della strada.

Si tratta di personale altamente qualificato e formato, in grado di intervenire nell’immediatezza dell’evento per fare fronte alle variegate emergenze che, con cadenza quotidiana, si verificano lungo la rete viaria comunale.