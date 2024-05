CAPENA – Festival del Fumetto, arriva la terza edizione di “Capecomix”

Il 1° giugno dalle ore 11:00 alle 23:00, Capena ospiterà la terza edizione di “Capecomix”, il festival del fumetto. L’evento è organizzato dal Comune di Capena in collaborazione con la Biblioteca Monsignor F. Mirra, Capenapuntonet, Stazione Inchiostro e l’associazione “La Bottega dell’Arte”.

Quest’anno il festival sarà itinerante e si svolgerà in tutto il centro urbano.

La manifestazione avrà inizio alle 10:30 con visite guidate e attività per bambini. In Piazza 2 Agosto e per le vie del paese, i visitatori troveranno case editrici, etichette indipendenti, illustratori, Cosplay e Kpop. Il fulcro dell’evento sarà la retrospettiva dell’artista Yoshiko Watanabe nella Chiesa di Sant’Antonio e la mostra degli otto fumettisti di fama internazionale presso il Palazzo dei Monaci.

Alle ore 16:00, nella chiesetta di Sant’Antonio, si terranno l’inaugurazione ufficiale, i saluti istituzionali e le premiazioni degli illustri ospiti: Yoshiko Watanabe, Mario Rossi e Amalia Castellini.