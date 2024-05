Appena la vittima presentò denuncia, venne identificato dai carabinieri. Ma da allora ha fatto perdere le sue tracce.

Per questo martedì 28 maggio il Tribunale di Tivoli ha emesso una sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza del procedimento penale da parte di Sorin M. B., romeno di 43 anni residente a Monterotondo, imputato per violenza sessuale.

Il Collegio presieduto da da Rosamaria Mesiti – a latere le giudici Teresa Garcea e Giovanna Riccardi – ha accolto la richiesta della Procura di Tivoli basata sull’articolo 420 Quater del codice di procedura penale che prevede una sentenza di non luogo a procedere in caso di irreperibilità dell’imputato, oltre alla sospensione del corso della prescrizione sino al momento in cui l’imputato sarà rintracciato, in ogni caso entro un termine non superiore al doppio dei termini di prescrizione di cui all’articolo 157.

Il reato contestato sarebbe stato commesso a Monterotondo il 21 maggio 2017.

A denunciare fu una ragazza romena all’epoca ventenne vicina di casa dell’operaio edile.

La vittima raccontò ai carabinieri di Monterotondo di essere stata afferrata per le scale dall’uomo in stato di eccitazione che, dopo averla bloccata per un braccio, avrebbe tentato di baciarla mentre le palpeggiava il seno e il sedere.

Rinviato a giudizio nel 2018, all’apertura del dibattimento nel 2020 all’imputato non è stato notificato l’avviso e il processo è iniziato con la difesa di un avvocato d’ufficio, mentre la denunciante non si è costituita parte civile.

Le ricerche ordinate ogni sei mesi da parte del Tribunale di Tivoli sono risultate vane per sei lunghi anni: i carabinieri non hanno potuto rintracciare Sorin M. B. all’ultimo indirizzo dichiarato.

Per questo martedì il Collegio ha chiuso il fascicolo con sentenza di non luogo a procedere per irreperibilità.

Tuttavia i giudici hanno disposto la prosecuzione delle ricerche fino al 21 maggio 2047, superata quella data il reato sarà prescritto.