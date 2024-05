GUIDONIA – Partita del Cuore, Roma Calcio Amputati e vecchie glorie del Villalba in campo per Raffaela

La Roma Calcio Amputati, con la sua Academy ProAbile, scende in campo per una nuova Partita del Cuore.

Domani, venerdì 31 maggio, presso il centro sportivo “Morgana” di Guidonia Montecelio (via Camarotta Adorno, 3), con fischio d’inizio previsto per le ore 18:00, Arturo Mariani, il presidente del sodalizio capitolino e promotore del concetto di “proabilità“, e i ragazzi della scuola calcio inclusiva, riconosciuta come As Roma Academy, sfideranno il team delle Vecchie Glorie del Villalba.

L’obiettivo dell’evento è nobile: raccogliere fondi per l’Associazione “Regala un battito d’amore a Raffy” ed aiutare così Raffaela Domenicone, una ragazza di 15 anni affetta da una cardiopatia congenita complessa come l’anomalia di Ebstein. Per la giovane di Guidonia, che secondo i medici non sarebbe neppure dovuta nascere, la speranza di guarigione è rappresentata da un delicatissimo intervento chirurgico da effettuare negli Stati Uniti.

La famiglia della Roma Calcio Amputati, che da sempre crede nel calcio come leva di cambiamento sociale e culturale, vuole fare la sua parte. Il Presidente Mariani e gli atleti della Academy, allenati dall’impagabile ed impareggiabile Mauro Bencivenga, invitano amici, appassionati e amanti del gioco più bello del mondo ad assistere alla Partita del Cuore per Raffaela Domenicone.

Al “Morgana” di Guidonia saranno presenti altresì il vicepresidente della Roma Calcio Amputati, Simone Perrotta, ed un grande ex giallorosso come Ubaldo Righetti. Tra gli ospiti, non mancheranno personalità dello sport, rappresentanti delle istituzioni ed influencer.

Hanno già confermato la loro presenza Luciano Tessari (storico vice allenatore di Niels Liedholm sia alla Roma sia al Milan), il senatore On. Antonio Guidi, i Gemelli di Guidonia, trio canoro, radiofonico e televisivo, e Chiara Geme, giovane content creator molto popolare nel mondo dei media e dei social network. Presenterà l’evento Matteo Pizzolorusso.

A margine della Partita del Cuore tra l’Academy ProAbile e le Vecchie Glorie del Villalba verrà allestita una riffa. In palio ci sono le magliette numero 7 e numero 21 della As Roma, autografate dal capitano Lorenzo Pellegrini e dal Campione del Mondo 2022 Paulo Dybala.

Tutti i proventi saranno devoluti all’Associazione “Regala un battito d’amore a Raffy”.

Grazie all’amore e alle offerte dei presenti, sarà possibile sostenere le spese mediche di Raffaela Domenicone e della sua famiglia. Anche un piccolo gesto ed una semplice amichevole tra calciatori “ProAbili” ed ex atleti possono fare la differenza.

OPES, che sarà rappresentata a Guidonia da una sua delegazione, si schiera al fianco di Arturo Mariani, Simone Perrotta e di tutti i dirigenti e gli atleti che fanno parte della Roma Calcio Amputati e dell’Academy ProAbile.