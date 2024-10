MONTEROTONDO – In scena “La sartoria del Vicolo dei Cenci” di Dania Appolloni

Il Gruppo Compagnia del Piccolo Teatro “La Fabbrica dei Ricordi Felici” sarà in scena al Teatro Ramarini il 12 e 13 ottobre con “La Sartoria Del Vicolo Dei Cenci”, un testo di Dania Appolloni – liberamente ispirato a Le Modiste del ‘ 43 di Aldo Nicolaj, con la regia di Dania Appolloni e Alessio Luzzi.

Il tema è toccante. Roma 16 ottobre 1943, rastrellamento del Ghetto. In una piccola sartoria del vicolo dei Cenci si sentono gli echi della feroce crudeltà della guerra alternata alla speranza delle sarte Rosa, Crocifissa e Marisa e dei loro corteggiatori di ritornare alla spensieratezza di un tempo.

Perla e Diamante, le due sorelle proprietarie del negozio, si ritrovano, loro malgrado, a salvare Ester, una giovane ragazza ebrea, dal rastrellamento e questo salvataggio le porterà ad ad unirsi alla lotta partigiana.

Un’altra storia di donne, dunque, per Dania Appolloni, appassionata e sensibile ricercatrice artistica sul tema, che ci ha abituati già con la duologia teatrale Le Funambole e Donnarte alle sue passionali, forti e fragili figure femminili.

Con questo spettacolo la compagnia ha ricevuto il patrocinio del Comune di Monterotondo, grazie alla sensibilità sul tema delle pari opportunità dell’Assessora Alessandra Clementini, e anche il patrocinio dell’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani.

“Questa volta la donna che mi sta più a cuore è la Storia – dice la regista e scrittrice – perché da questo spettacolo vorrei che emergesse proprio la Storia e tutte le scelte che molte donne sono state costrette a fare nel corso di momenti di grande ingiustizia, disperazione e tensione e che sono ancora costrette a fare ogni giorno.

Penso alle madri che mettono i figli sui barconi pur di dargli una possibilità migliore, penso alle donne di Gaza, della Palestina e di Israele, così come le madri russe e ucraine, perché la guerra non è giusta mai, perché la Storia non si ferma mai ma noi non dobbiamo perderne di vista la consapevolezza.

La Storia è donna anche se si parla sempre più di uomini, di soldati, di maschi ma ci siamo anche noi che combattiamo come hanno combattuto le nostre donne partigiane, come hanno combattuto Perla e Diamante nella mia Sartoria”.

La Fabbrica dei Ricordi diventa compagnia

Per la prima volta in scena una compagnia nata da un laboratorio teatrale della Scuola del Piccolo Teatro della Fabbrica Dei Ricordi Felici – Via Arquati, 10-12 – e trasformatosi da quest’anno in compagnia teatrale. Un vero successo per la scuola e grande soddisfazione per le allieve e gli allievi.

“La Sartoria Del Vicolo Dei Cenci” è stato accolto con molto entusiasmo anche dal pubblico che ha mandato in sold out lo spettacolo della domenica, tanto da far aggiungere la data del sabato alla compagnia.

E allora l’appuntamento con Annalisa Silvi, Claudio Tempesta, Luigi Perrone, Maria Luisa Lucioli, Marija Dzalto, Marika Di Ventura, Piera Marconi, Rosalba Sergio, Sante Angeloni, Silvia Brugiotti, Vincenzo Testa, Viviana Balestrini è per sabato 12 e domenica 13 al teatro Ramarini di Monterotondo.