MONTEROTONDO – Gli alunni piantano alberi di limoni e arance nel giardino della scuola

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, ieri mattina, giovedì 21 novembre, a Monterotondo nel plesso di Via Ticino dell’Istituto Comprensivo Raffaello Giovagnoli, e nel plesso di Via dei Garibaldini dell’Istituto Comprensivo Via Bruno Buozzi, sono stati piantati un albero di limoni e un albero di arance gentilmente donati dal Vivaio Bianchini .