TIVOLI – Inaugurata la nuova sede del Centro per la Famiglia

Mercoledì 20 Novembre, in occasione della giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, a Tivoli è stata inaugurata la nuova sede del centro per la famiglia presso i locali siti in Via IV novembre n. 8.

Come sottolineato dall’Assessore Erika Osimani si tratta un servizio importante per le famiglie del territorio, che così potranno ricevere adeguato sostegno.