In riferimento all’articolo TIVOLI – Ospedale in lutto, si è spento il cappellano don Lorenzo, dal sindaco di Tivoli Marco Innocenzi riceviamo e pubblichiamo:

“Mi stringo al dolore per la scomparsa di Don Lorenzo.

Cappellano del San Giovanni Evangelista, per 30 anni al servizio della nostra comunità.

Sempre disponibile ad aiutare tutti, in special modo i ragazzi.

Profondo cordoglio da parte di tutta l’Amministrazione”.