CAPENA – Blitz ai ristoranti, sequestrati e distrutti 15 chili di carne e pesce

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Capena, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, mercoledì 12 febbraio, dal Comando provinciale di Roma, seguito dell’ispezione effettuata in due ristoranti della zona, unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti e del Nas di Roma, i militari diretti dal Capitano Carmine Rossi hanno denunciato 3 persone, titolari delle due attività commerciali.

Gli investigatori, oltre a riscontrare violazioni alla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro, che hanno portato all’informativa alla Procura della Repubblica, sono state elevate sanzioni amministrative in relazione ad alcune irregolarità emerse in tema di salute alimentare e tracciabilità degli alimenti, per un importo di oltre 8.000 euro, procedendo, contestualmente, alla distruzione di 15 chili di alimenti tra carne e pesce.

Nel corso delle attività, svoltesi nell’arco pomeridiano serale del 6 febbraio, i Carabinieri hanno denunciato alla Procura della Repubblica, complessivamente 6 persone.

In particolare un 48enne italiano, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso, senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico; un 19enne italiano, invece, che si aggirava con fare sospetto tra le vie del centro abitato, è stato sorpreso con oltre 9 grammi di hashish e 120 euro in banconote di piccolo taglio, infine un 48enne romeno è stato controllato alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico di oltre 3 grammi/litri; per tutti e tre è scattata la denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

Altre 7 persone infine, sono state sanzionate in via amministrativa e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, del tipo hashish, marijuana e crack.

Complessivamente, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 240 persone e controllato oltre 200 veicoli, alcuni dei quali sono stati multati al codice della strada per oltre 7.500 euro, tra cui una patente di guida ritirata; inoltre, con il supporto del personale dell’Asl Roma 4 sono state espletate verifiche anche su 7 centri estetici del Comune di Capena.