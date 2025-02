Hanno provato a forzare l’accesso, ma sono stati messi in fuga.

Tentato furto all’alba di oggi, mercoledì 12 febbraio, al supermercato “Pim” di via delle Petunie, a Colle Fiorito, quartiere di Guidonia Montecelio, inaugurato lo scorso 5 dicembre 2024.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, sul posto è intervenuta una volante del commissariato di San Basilio.

Si tratta del secondo assalto consumato nella notte. I ladri, infatti, sono andati a segno all’interno del capannone del Comitato del Carnevale di Guidonia in via delle Gerbere nella zona residenziale “La Sorgente”, dove il gruppo di cittadini volontari stanno realizzando i carri allegorici per la 43esima edizione della festa più colorata della Città dell’Aria (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Stando ad un primo inventario, sono stati portati via un gruppo elettrogeno, un frullino, una saldatrice, una troncatrice, tutti arnesi da lavoro indispensabili per la realizzazione dei carri. All’appello mancava anche un furgone Ford Transit cassonato a bordo del quale è stata caricata la refurtiva. Il veicolo è stato utilizzato per scardinare il cancello d’ingresso e dileguarsi lungo via delle Gerbere.

Nella fuga il furgone si è schiantato contro un albero e nell’impatto alcuni attrezzi sono volati in strada, tuttavia i malviventi hanno proseguito la marcia.

Stamane sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno ritrovato il Ford Transit rubato all’Albuccione, il quartiere alla periferia della città dove il 19 dicembre è stato sgomberato per l’80% il campo nomadi abusivo.

Il Comitato per il Carnevale sta ultimando l’inventario dei beni rubati e dei danni per poi presentare formale denuncia ai carabinieri.