Ha ritrovato un bollettino postale sul parabrezza con tanto di importo, conto corrente e soprattutto la causale: sosta prolungata.

E’ il tentativo di truffa messo in atto ai danni degli utenti della strada a Monterotondo. Ieri, martedì 11 febbraio, un cittadino ha segnalato il caso al Corpo di Polizia Locale.

L’uomo ha riferito di aver rinvenuto sul parabrezza della propria auto un bollettino postale compilato a penna che è stato consegnato agli agenti.

Sul bollettino c’era scritto il numero di conto corrente 800333477 e l’importo di 249 euro da pagare per una presunta violazione al Codice della Strada. In realtà nell’importo in lettere la somma scritta a penna è di “Duecentoquarantamila”.

Pare che l’auto del malcapitato fosse parcheggiata in via Edmondo Riva, zona centrale in cui vige la fascia blu e la sosta oraria. Per questo stamane, mercoledì 12 febbraio, il Comune di Monterotondo ha diffuso un avviso alla cittadinanza.

“Tali bollettini – si legge nella nota – non sono assolutamente preavvisi o verbali di violazioni al codice della strada elevati dagli organi di Polizia Stradale, e nel caso se ne ravvisasse la presenza sulla propria auto, si invita a contattare direttamente le autorità competenti e le forze dell’ordine”.