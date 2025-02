E’ inciampata nel pavimento sconnesso e, cadendo, si è rotta il femore. Per questo ora la Asl Roma 5 di Tivoli risarcisce alla paziente la somma complessiva di 43.669 euro e 18 centesimi.

Lo stabilisce la delibera numero 224 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - firmata mercoledì 12 febbraio dal Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.

Con l’atto la Asl liquida la somma stabilita nella proposta conciliativa formulata dal Tribunale Civile di Velletri per definire il giudizio incardinato a fronte della citazione della paziente.

Il fatto accadde il 29 ottobre 2018 all’interno dell’ospedale di Colleferro, dove la donna riportò la frattura sottocapitaria ingranata del collo del femore destro.

Nel 2021 l’utente chiese al Tribunale di Velletri, competente per territorio, di accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità della Asl nella causazione del sinistro e del danno stimato nella misura dell’importo di 60.453 euro e 25 centesimi, oltre interessi legali.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale ha accertato il nesso tra la caduta e le lesioni subite, per questo con un’ordinanza del primo agosto 2024 il Giudice ha formulato la proposta conciliativa col pagamento da parte della Asl di 43.669 euro e 18 centesimi.

Una somma considerata ragionevole anche dalla “Am Trust Spa”, la Compagnia assicurativa con la quale la Asl di Tivoli ha regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera “anche in ragione dei conteggi svolti e di quello che potrebbe stabilire il giudice in sentenza”.