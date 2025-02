MONTELIBRETTI – Il “fumo” confezionato nella carta dei biscotti: preso pusher italiano

Prosegue l’attività di contrasto al fenomeno della detenzione e produzione di sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del Comando Compagnia di Monterotondo.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione dei reati nel territorio di competenza, i militari diretti dal Capitano Carmine Rossi hanno arrestato, in flagranza di reato, 2 persone poiché gravemente indiziato di detenere sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nel primo caso, i Carabinieri della Stazione di Montelibretti hanno arrestato un 21enne italiano, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di più pezzi di hashish per un peso complessivo superiore a 160 grammi oltre alla somma di oltre 4200 euro in contanti, ritenuti provento illecita attività. Parte della sostanza stupefacente era contenuta in involucri sui quali erano impresse foto di biscotti simili a quelle di note marche comunemente commercializzate.

Il giovane è stato posto in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato, poi, convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli.

Nel secondo caso, a Monterotondo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 50enne, anche lui già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di oltre 100 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nonché la somma di 60 euro in contanti, ritenuti provento illecita attività.

L’uomo è stato posto in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato, poi, convalidato dal GIP di Tivoli.