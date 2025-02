TIVOLI – Ciak, si gira il film con Adriano Giannini e Barbora Bobulova

Tivoli ancora una volta scelta location cinematografica.

Stavolta il Centro storico della “Superba” farà da sfondo alle riprese del film “Separazioni”, prodotto dalla World Vido Production per la RAI e diretto dal regista Stefano Chiantini, con protagonisti attori di fama internazionale come Barbora Bobulova e Adriano Giannini.

Per questo il Comune di Tivoli informa la Cittadinanza che, a causa della realizzazione delle riprese televisive del film, che comporta l’occupazione di suolo pubblico in alcune zone del centro storico di Tivoli, Via Lione altezza civico 2 (fascia blu) e Piazza Plebiscito con temporanea chiusura al transito veicolare solo al ciak, sono state disposte le seguenti modifiche alla viabilità:

Dalle ore 00:01 del giorno 27 febbraio alle ore 24:00 del giorno 28 febbraio 2025 Dalle ore 00:01 del giorno 3 marzo alle ore 24:00 del giorno 6 marzo 2025 Dalle ore 00:01 del giorno 14 marzo alle ore 24:00 del 20 marzo 2025

VIA LIONE dal civ. 2 (lato sx della strada posti in fascia blu): DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dei veicoli fino a cessate esigenze della produzione “Word Video Prodution” film “Separazioni”.

PIAZZA PLEBISCITO, fronte Chiesa S.Biagio ; Sarà temporaneamente sospeso il transito veicolare e pedonale su Piazza Plebiscito, intersezione con Via del Trevio solo nel momento del ciak (stop and go) nei giorni 27 e 28 febbraio 2025 (2 giorni), dal giorno 3 marzo al 6 marzo 2025 (4 giorni) e dal 14 al 20 marzo (6 giorni) escludendo il giorno 19 marzo( giornata di fiera).

Considerato che il predetto divieto di sosta in Via Lione interessa aree ricadenti in fascia blu, resta intesa la regolarizzazione connessa alla osp dei predetti stalli, secondo le disposizioni del contratto di affidamento al gestore della sosta tariffata.