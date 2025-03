MENTANA – Preso con 30 dosi di cocaina in auto: “Spaccio perché ho perso il lavoro”

Quando i militari gli hanno trovato la droga in auto, lui si è giustificato sostenendo di aver perso da poco il lavoro e di attraversare un difficile momento economico.

Una scusa che non gli ha evitato di finire in manette.

Così i carabinieri della Stazione di Mentana hanno arrestato un 21enne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti sequestrando oltre 20 grammi di cocaina, suddivisa in 30 dosi.

L’arresto è maturato nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio svolto nell’arco serale notturno nel fine settimana dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, finalizzato alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il giovane è stato intercettato su un’autovettura sospetta e, a seguito della perquisizione, è stato trovato in possesso della sostanza stupefacente. A quel punto, il 21enne l’uomo si è giustificato con i militari raccontando di essere rimasto disoccupato.

Durante il servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Monterotondo, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia eretina diretta dal Capitano Carmine Rossi hanno arrestato in flagranza per spaccio di sostanze stupefacenti anche un 33enne gambiano, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di permanenza in casa.

L’extracomunitario è stato notato a pochi metri dalla propria abitazione e quando si è accorto della presenza degli investigatori ha cercato di nascondere lo stupefacente, ma è stato prontamente bloccato.

I carabinieri hanno sequestrato un grammo di eroina, suddivisa in 3 dosi, e 150 euro contanti, in banconote di piccolo taglio.

Su disposizione della Procura di Tivoli, entrambi gli arrestati sono stati posti ai domiciliari e per il gambiano è stata confermata la misura cautelare già in atto dell’obbligo di permanenza in casa.