TIVOLI – Le delegazioni di Bagni e Villa Adriana compiono dieci anni

L’Amministrazione Comunale di Tivoli ha festeggiato, con i dipendenti, i 10 anni delle delegazioni di Tivoli Terme e Villa Adriana, due punti di riferimento essenziali per i Cittadini, che garantiscono un accesso rapido ed efficiente a tutti i servizi necessari.



“In un contesto sempre più orientato alla digitalizzazione e alla semplificazione amministrativa, il ruolo di questi uffici decentrati, diventa cruciale per assicurare servizio di prossimità e ridurre i tempi di attesa – scrive l’amministrazione comunale in una nota –

Il mantenimento di un presidio fisso sul territorio resta fondamentale per garantire un servizio inclusivo e personalizzato”.

