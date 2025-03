Si chiamava Paolo Marino, aveva 48 anni e risiedeva a Tor Lupara di Fonte Nuova.

E’ la vittima del tragico incidente stradale avvenuto stamane, mercoledì 12 marzo, in via Nomentana, a Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 7,30 al chilometro 16 della via Nomentana nel tratto compreso tra via di Poggio Fiorito e l’ingresso del Centro residenziale Parco Azzurro.

Stando ai primi rilievi effettuati dagli agenti del III gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, Paolo Marino era in sella ad una moto Suzuki e viaggiava in direzione Roma.

Sulla corsia opposta procedeva una Dacia Duster condotta da un 36enne italiano e diretta a Mentana.

Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati e Paolo Marino è deceduto sul colpo: inutili i soccorsi del personale 118.

Il 36enne italiano alla guida dell’auto è stato invece condotto al Policlinico Umberto I di Roma per gli accertamenti di rito.

Sono tuttora in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che vede la temporanea chiusura di Via Nomentana dal Km, 14.700 fino al Km 15. 700.