TIVOLI – Coca, crack, “erba” e “fumo”: un bazar della droga in casa

In casa aveva di tutto: dal “fumo” all’ “erba”, dal cocaina “cruda” a quella “cotta”, fino alla metamfetamina.

Un vero e proprio bazar della droga.

Un primo piano della droga e dei contanti sequestrati nell’abitazione di un 27enne italiano

A scoprirlo sono stati i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Tivoli Terme che hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacente ai fini di spaccio un italiano di 27 anni, già noto alle forze dell’ordine per il traffico di droga.

Secondo un comunicato diffuso oggi, mercoledì 19 marzo, dal Comando provinciale dell’Arma dei carabinieri, il blitz antidroga è scattato nella serata di giovedì scorso 13 marzo.

Durante un mirato servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, gli investigatori hanno fermato in strada e controllato il 27enne trovato in possesso di sostanze stupefacente.

A quel punto i militari hanno esteso il controllo presso la sua abitazione.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 3 chili e mezzo di hashish, un chilo e mezzo di marijuana, 614 grammi di cocaina, 284 grammi di crack, 37 pasticche di ecstasy e 262 grammi di shaboo, la droga sintetica dall’effetto eccitante, proveniente dalle Filippine, che si presenta in forma di granuli e si consuma fumandola in pipette.

Tutta la droga era già confezionata e suddivisa in dosi pronte per essere vendute.

Oltre allo stupefacente, in casa, sono stati trovati anche materiali idonei al taglio al confezionamento e alla pesatura, insieme a 3.450 euro in contanti ritenuti provento di attività illecita e una macchina per contare i soldi per calcolare il ricavato delle vendite della droga.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli, il 27enne è stato accompagnato presso la sua abitazione e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere del rito direttissimo.