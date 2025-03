TIVOLI - “Il Giglio”, 38 mila euro per ripristinare la luce: ma il quartiere è ancora al buio

E’ di nuovo al buio “Il Giglio”, il quartiere residenziale alla periferia di Tivoli colpito da un black out durato 8 mesi a causa del furto dei cavi elettrici della pubblica illuminazione.

A comunicarlo è Elio Di Benedetto, Segretario del Partito della Rifondazione Comunista di Tivoli che oggi, lunedì 24 marzo, ha richiesto un incontro urgente con l’amministrazione comunale.

Eppure, il 26 Febbraio scorso il sindaco Marco Innocenzi aveva annunciato il ripristino della pubblica illuminazione in Via delle Gardenie e Via Gallotti, le due strade del quartiere residenziale dove a maggio 2024 erano stati rubati i cavi elettrici (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

A provvedere al ripristino della luce era stata la “Galileo Strade s.r.l.” di Roma alla quale il 18 febbraio con la determina numero 449 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – il dirigente ai Lavori pubblici Tullio Lucci aveva affidato l’intervento per un importo complessivo di 37.995 euro e 43 centesimi.

“Quali sono le motivazioni per cui i fondi pubblici spesi non hanno portato al risultato atteso? – è la domanda posta da Elio Di Benedetto – È stata effettuata una verifica adeguata sulla ditta incaricata dei lavori?

Ritenete che la responsabilità debba essere attribuita alla ditta oppure si debba ricercare in una cattiva amministrazione?”.