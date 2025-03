MONTEROTONDO – Giubileo, il sindaco Gualtieri scarica i rifiuti di Roma allo Scalo

Dopo Guidonia Montecelio è il momento di Monterotondo.

Sarà la città eretina ad accogliere i rifiuti di Roma Capitale, alle prese con una emergenza rifiuti indifferenziati senza fine soprattutto in occasione del Giubileo e delle festività pasquali.

Lo stabilisce l’Ordinanza contingibile e urgente numero 57818 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, mercoledì 26 marzo, dal Sindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale Roberto Gualtieri.

Col provvedimento viene autorizzata Ama spa a conferire i rifiuti di Roma Capitale per un periodo non superiore a 45 giorni presso l’impianto della Società” Tecnoservizi” sito in Via Bruno Pontecorvo n.1/B nell’area industriale di Monterotondo Scalo, al fine di scongiurare le criticità e le conseguenti problematiche igienico-sanitarie accertate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL RM1.

Stando all’ordinanza, è prevista attività di trasferenza per i quantitativi massimi di stoccaggio istantaneo e giornaliero pari a 260 tonnellate e settimanali pari a 1500 tonnellate: vale a dire che AMA espleterà le operazioni di messa in riserva per il successivo carico ed invio ad impianti di recupero autorizzati.

Si tratta della stessa attività già esercitata da Ama per 45 giorni presso l’impianto di Trattamento Meccanico Biologico all’Inviolata di Guidonia di proprietà della Società “Ambiente Guidonia S.r.l.”: impianto chiuso a seguito della sentenza numero 367 pubblicata lo scorso 8 gennaio dal Tar del Lazio che ha annullato i permessi rilasciati dalla Regione Lazio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo una relazione di Ama Spa, il protrarsi del mancato conferimento dei rifiuti urbani di Roma Capitale presso l’impianto di Guidonia “genera l’inevitabile inefficienza del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati nei quartieri Nord ed Est della città di Roma, con potenziale deposito incontrollato dei rifiuti presso i punti di raccolta stradale che potrebbe ingenerare criticità di natura sanitaria, ambientale e di decoro urbano, peraltro in un periodo storico particolarmente rilevante per la presenza di pellegrini per l’Anno Giubilare …

un’efficiente ed efficace gestione del ciclo dei rifiuti urbani impatta direttamente sulle dinamiche gestionali complessive della città di Roma che è chiamata ad ospitare tutte le più importanti celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica”.

Per questo il Dipartimento Ambiente della Città metropolitana di Roma Capitale ha individuato l’impianto della Società Tecnoservizi a Monterotondo.

Con l’ordinanza emessa ieri, il sindaco Roberto Gualtieri ha inoltre demandato ad ARPA Lazio di valutare l’esito della campagna olfattometrica effettuata dalla società Tecnoservizi, comunicando alla Città metropolitana di Roma Capitale, alla Regione Lazio e a Roma Capitale eventuali misure da adottare per il contenimento delle emissioni odorigene.

Spetterà alla Polizia metropolitana e alla Polizia locale del Comune di Monterotondo il controllo del traffico e della viabilità sui tratti di strada interessati dal transito dei mezzi Ama in ingresso ed in uscita dall’impianto della società Tecnoservizi .