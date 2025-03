GUIDONIA – Lavori Acea, un mese a senso unico alternato in via Campolimpido

Possibili disagi in vista per gli automobilisti. Da lunedì 31 marzo scatta il senso unico alternato in via Campolimpido, la strada che collega via Maremmana inferiore a Villanova con Colle Nocello e Quintiliolo nel territorio di Tivoli.

Lo stabilisce l’ordinanza numero 144 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – firmata ieri, giovedì 27 marzo, dal Comandante della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.

Col provvedimento viene istituito il Senso Unico Alternato con restringimento di carreggiata in via Campolimpido dal km. 2+200 al Km. 2+310 da lunedì 31 marzo al 24 aprile dalle ore 07,00 a fine lavori .

L’ordinanza è stata adottata a seguito della richiesta da parte del Gruppo Zeta Costruzioni s.r.l., appaltatrice di Acea Acqua s.p.a, impegnata nei lavori di estensione rete idrica.