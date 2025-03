SANT’ANGELO ROMANO – Una panchina gialla contro bullismo e cyber bullismo

Ormai è divenuto una piaga sociale che produce effetti devastanti sul benessere psicofisico degli adolescenti.

Un fenomeno da contrastare in qualsiasi modo.

A Sant’Angelo Romano a scendere in campo per affrontare il bullismo è il Comitato Genitori dell’Istituto comprensivo Montecelio, l’Associazione presieduta da Daniela Cafini composta da mamme e papà organizzatore di eventi ludici, come quelli inerenti il Natale e l’Epifania, e di iniziative di carattere sociale come quello contro la violenza di genere.

Il nuovo progetto si chiama “Panchina Gialla contro il Bullismo e Cyberbullismo” e prevede il recupero di una panchina già esistente all’interno del parco giochi “Davide Chini” con l’installazione di una targa simbolo della lotta contro il bullismo e cyber bullismo.

La panchina gialla verrà inaugurata il 12 aprile prossimo in occasione della Giornata Nazionale di Contrasto al bullismo e al cyber bullismo.

Il Commissario straordinario del Comune di Sant’Angelo Romano Velia De Bono ha concesso all’iniziativa il patrocinio gratuito.