PALOMBARA SABINA – I topi invadono il Centro, 3 mila euro per la derattizzazione

Sono stati avvistati in tre strade diverse del Centro, una vera e propria invasione di topi a Palombara Sabina.

Per questo l’amministrazione comunale ha disposto gli interventi di disinfestazione e derattizzazione ai fini igienico-sanitari.

Lo stabilisce la determina numero 19 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 20 marzo dal dirigente del settore Ambiente Sara Marcelli Junior.

Con l’atto viene affidato con urgenza l’intervento direttamente alla “Roby Service Srl” di Moricone per un importo complessivo di 3050 euro inclusa IVA al 22%.

La ditta, che ha già assicurato in passato interventi disinfestazione e derattizzazione ai fini igienico-sanitari, provvederà alla bonifica dei topi su Via delle Sertine, Via Binaghi e Via XXIV Maggio.