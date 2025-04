Dà in escandescenze tra i pellegrini a San Pietro: fermato dai vigili urbani

Ha iniziato a sbraitare e urlare creando il panico tra i fedeli arrivati a San Pietro.

Per questo martedì primo aprile un cittadino di nazionalità straniera è stato denunciato dalla Polizia di Roma Capitale per per turbamento di funzioni religiose.

Secondo un comunicato stampa, il fatto è avvenuto nel pomeriggio, gli agenti erano impegnati nei consueti servizi a contrasto dell’abusivismo commerciale in prossimità della Basilica di San Pietro, quando hanno notato l’uomo dimenarsi tra i tanti pellegrini presenti nell’area destinata alle processioni religiose.

A quel punto, è subito intervenuta una pattuglia dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) che ha cercato di riportare l’uomo alla calma.

Un tentativo inutile, perché lo straniero ha continuato a dare in escandescenze, costringendo gli agenti a fermarlo.

Nei confronti dell’uomo è scattata la denuncia per turbamento di funzioni religiose.