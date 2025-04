FONTE NUOVA – Inaugurata la pista ciclopedonale da 300 mila euro

Si è svolta stamattina, giovedì 3 Aprile, la Cerimonia di inaugurazione del “Percorso Ciclopedonale di Via Salvatoretto e Area Fitness” in Via Salvatoretto, a Tor Lupara di Fonte Nuova.

L’opera è stata finanziata con contributo Regionale (Delibera di Giunta Regionale del Lazio n. 1028 del 22/12/2020) per un importo dell’intervento di 300 mila euro.

Alla cerimonia hanno presenziato i Consiglieri Regionali Micol Grasselli di Fratelli d’Italia e Valerio Novelli del Movimento 5 Stelle, il Commissario Straordinario del Comune di Fonte Nuova Filippo Santarelli e alla presenza di rappresentanti politici locali e cittadini.

L’opera è stata realizzata con l’obiettivo di migliore la viabilità e la sicurezza in un’area di territorio che per localizzazione territoriale è in un contesto pressoché agricolo e naturalistico; è fruita da utenti di diverse età come zona all’aperto per esercitare attività sportive jogging e passeggiate.

Al contempo la strada è stata recentemente oggetto di intervento per la realizzazione di una nuova linea di pubblica illuminazione che pertanto ne ha reso la fruibilità in sicurezza anche nelle ore notturne.

Le opere principalmente realizzate sono:

Percorso ciclopedonale realizzato sul lato sinistro, partendo da Via Fonte Lagrimosa per uno sviluppo totale in lunghezza di circa 438 metri. In sede propria, con doppio senso di marcia e adeguata segnaletica verticale e orizzontale.

Realizzazione di un’area attrezzata adibita ad attività sportiva all’aperto “fitness” ed alla sosta per le attività correlate. Le attrezzature installate sono del tipo calisthenics, ancorate su una soletta di cemento, sormontata da pavimentazione antitrauma.

Realizzazione di staccionata in legno a protezione degli utenti lungo il lato limitrofo al fosso.

Realizzazione di una rete di raccolta acque stradali sul lato esterno della pista ciclopedonale, limitrofa alla sede carrabile.

Bonifica di tutta la parte in terra infestata da vegetazione consistente nella fresatura del terreno eseguita meccanicamente, scavo per splateamento, a apposizione di tessuto geotessile, per le sole superfici prive di strutture o con strutture sottoposte a trattamento biocida, rinterro con pozzolana.

Per il futuro saranno realizzate analoghe opere, a beneficio dei cittadini, allo scopo di ampliare le infrastrutture ciclabili nel Comune di Fonte Nuova.