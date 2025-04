GUIDONIA – Auto schiacciata in via Roma, la conducente: “Non ho visto il tir”

Fortunatamente è stato un incidente senza feriti quello avvenuto stamattina, giovedì 3 aprile, in viale Roma davanti al Centro commerciale “La Triade”, nel quartiere di Colle Fiorito di Guidonia (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Un articolato del corriere espresso Gls condotto da un 56enne calabrese ha schiacciato contro il muro di recinzione del Centro commerciale “La Triade” una Toyota Yaris condotta da una 45enne romena residente a Guidonia Montecelio.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del ServizioSicurezza e Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale per effettuare i rilievi.

Stando ad una prima ricostruzione, verso le ore 9,15 il tir stava uscendo dall’area del Centro commerciale per immettersi in viale Roma direzione Guidonia Centro.

Il 56enne camionista stava effettuando la manovra adeguata al passaggio dell’autoarticolato, per cui si è prima allargato a sinistra, come se dovesse dirigersi verso la via Tiburtina, dopodiché ha sterzato a destra per imboccare la strada per Guidonia.

Nel frattempo, la 45enne romena uscendo dall’area del Centro commerciale “La Triade” ha svoltato direttamente a destra proprio mentre il tir si immetteva in carreggiata.

A quel punto, la Toyota è rimasta incastrata tra il semirimorchio e il muro.

“Non mi sono accorta del tir”, avrebbe riferito la conducente della Yaris ai soccorritori.

Sul posto, oltre alla Polizia Locale, anche una squadra dei vigili del fuoco, due ambulanze e un’automedica.

Per fortuna non ce n’è stato bisogno.