Drammatico incidente stradale stamane, giovedì 10 aprile, a Palombara Sabina. Il bilancio è di due coniugi trasportati in ospedale e di una donna contusa.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è accaduto verso le 9,30 in via Borea, in località Marzolanella, una zona residenziale nei pressi del Centro Nazionale Ricerche di Pianabella.

Stando ai rilievi effettuati dalla Polizia Locale, ad un incrocio senza segnaletica si sono scontrate una Fiat Panda e una Ford Ecosport.

L’utilitaria era condotta da un 60enne italiano, noto imprenditore di Palombara Sabina, affianco del quale viaggiava la moglie 50enne.

Al volante del suv, una 50enne italiana residente nella zona residenziale di Marzolanella.

Per cause in corso di accertamento, i due veicoli si sono scontrati e a seguito dell’urto frontale/laterale la Panda si è ribaltata terminando contro un muro. Sul posto sono intervenuti gli agenti diretti dal Comandante Stefano Mormone e una squadra dei vigili del fuoco di Montelibretti che ha estratto la 50enne dalle lamiere della Panda.

In via Borea sono sopraggiunte anche due ambulanze del 118 che hanno trasportato i coniugi in codice giallo al Policlinico Umberto I di Roma.

La 50enne al volante della Ford Ecosport è stata visitata sul posto dai sanitari che hanno scongiurato qualsiasi complicazione.