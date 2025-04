Hanno scassinato gli armadietti, sottraendo denaro e scarpe personali, e causando danni strutturali all’edificio.

L’ingresso del Circolo bocciofilo di via del Tramvai, a Villa Adriana

E’ l’ennesimo furto scoperto stamane, mercoledì 16 aprile, al Circolo bocciofilo di via del Tramvai, a Villa Adriana.

A denunciarlo pubblicamente con un post su Facebook è Ottorino D. P., un collaboratore del Circolo.

“Una scena purtroppo già vista – si legge nel post – che riaccende l’indignazione e la frustrazione dei soci, ormai esasperati.

Questo luogo, gestito con cura e dedizione da volontari e appassionati, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il quartiere: uno spazio di inclusione, socialità e attività ricreative, che accoglie ogni giorno anziani, famiglie e giovani in cerca di un ambiente sano e accogliente.

Nonostante l’impegno quotidiano di chi lo mantiene vivo, il centro continua a subire atti vandalici e furti che minano la sua stessa esistenza”.

I danni strutturali arrecati dai ladri

Il furto di stanotte non è un caso isolato.

Nei giorni scorsi, infatti, si sono registrati furti ai danni di veicoli in sosta nel parcheggio di via del Tramvai adiacente al Circolo, in particolare auto di turisti in visita a Villa Adriana.

“A rendere ancora più insostenibile la situazione – prosegue Ottorino D. P. – è il continuo furto di automobili nel parcheggio adiacente, anch’essi più volte denunciati ma senza risposte concrete.

I soci chiedono con forza maggiore attenzione da parte delle istituzioni e un intervento serio per garantire sicurezza e tutela a una realtà che da anni rappresenta un presidio sociale e umano nel cuore di Villa Adriana”.