Venerdì sera 18 aprile torna la Via Crucis vivente a Colleverde, quartiere di Guidonia Montecelio sulla via Nomentana.

Danilo Criniti interpreta “Gesù”

Ad organizzare la 15esima edizione è ancora una volta l’associazione “Ar.Co. – Artisti di Colleverde” presieduta da Anna Maria Gabrielli in collaborazione con parrocchia di San Remigio.

Si tratta di una ricorrenza iniziata quando era parroco padre Riccardo Bockowski, condivisa dall’attuale parroco Miroslaw Komorowski per tutti padre “Mirko”, che nel corso degli anni ha preso sempre più piede nel quartiere, coinvolgendo oltre trenta figuranti.

Sopra e sotto, alcune immagini della Via Crucis di Colleverde edizione 2024

Anche quest’anno il ruolo di “Gesù” sarà interpretato da Danilo Criniti, mentre la “Madonna” sarà Francesca Porro e Mimmo Vitanza sarà “Pilato”.

Anna Maria Gabrielli è “Veronica”, Daniela Nataloni è la moglie di Pilato, Assunta Gabrielli vestirà i panni della “Maddalena”.

Le “ancelle” sono Giulia Fichera e Alessandra; le “bambine” sono Viola, Emma, Letizia ed Elena.

Nel ruolo delle “Pie Donne” sfileranno Gina Musumeci, Sonia Iannilli e Mariapia Antonino.

I “Centurioni” sono Stefano Benedetti e Ivo Gabrielli, Alessandro Bentivoglio, Francesco Lomanno e Massimo Nardi.

I “Farisei” sono Luca Tordo, Antonio Goduto e Ray Nardi, gli “Scribi” Antonio Chiapparelli e Stefano Bodi.

Le stazioni della Via Crucis saranno scandite dalle meditazioni di Annalisa e dai canti di Mariska Wisse, gli effetti speciali saranno curati da Ivo Gabrielli.

Regia e costumi sono firmati da Anna Maria Gabrielli.

L’inizio della processione è previsto per le ore 21 davanti alla chiesa con la fustigazione di Cristo, dopodiché il corteo si snoderà tra via Monte Grappa, via Monte Bianco, via Monte Gran Paradiso e via Monte Bianco per approdare in piazza Colleverde dove sarà inscenata la Crocefissione.

Alla processione partecipa anche il Gruppo Scout di Colleverde.

La manifestazione sarà documentata con fotografie video di Roberta Carnevaletti.