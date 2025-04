TIVOLI – Via Crucis in Centro, Venerdì Santo è stop alla Movida

Tivoli si prepara alla tradizionale e solenne processione del “Cristo Morto” in occasione del Venerdì Santo.

Con l’ordinanza numero 95 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA - il Comandante della Polizia Locale di Tivoli Francesco Rossi ha autorizzato per venerdì 18 aprile, dalle ore 20:30 alle ore 23:00, la processione del “Cristo Morto” organizzata dal parroco della parrocchia di San Vincenzo in Sant’Andrea Don Leonardo Fabio Perez insieme alla Venerabile Arciconfraternita di Santa Maria del Ponte, San Rocco e Santa Lucia in Gonfalone.

Si tratta di una manifestazione di tradizione centenaria di particolare rilievo religioso e sociale fortemente partecipata dalla popolazione di Tivoli, per questo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi ha aderito alla richiesta e si è attivata per garantire lo svolgimento in sicurezza in previsione della numerosa partecipazione di popolo. Il primo passo è il restringimento di almeno due metri delle occupazioni di suolo pubblico e il divieto di utilizzo di tavoli e sedie negli esercizi commerciali che hanno sede nelle zone di passaggio della Via Crucis: pertanto i locali dovranno sgomberare la strada dagli arredi nel periodo compreso dalle ore 20,30 fino al termine della cerimonia religiosa.

L’ordinanza del Comandante dei vigili urbani prevede la temporanea modifica dell’attuale regolamentazione stradale in alcune zone e in particolare:

DIVIETO DI TRANSITO dalle ore 20,30 alle 23 in:

– Piazza Plebiscito

– Via del Trevio

– Largo Cesare Battisti

– Via Sant’Andrea

– Vicolo Sant’Antonio

– Via Domenico Giuliani

– Via Domenico Giuliani dall’intersezione con Vicolo Sant’Antonio fino all’intersezione con Via de’ Sosii

– Via dei Sosii dall’intersezione con Via Domenico Giuliani e fino all’intersezione con Via Ponte Gregoriano

– Via Ponte Gregoriano dall’intersezione con via dei Sosii all’intersezione con piazza Palatina

– Piazza e Via Palatina

– Via Colsereno

– Via Antonio Parrozzani area antistante il cancello secondario dell’Ospedale San Giovanni Evangelista

– Piazzale Matteotti

– Via Aldo Moro

– Piazza Garibaldi fino a via Vincenzo Pacifici

– Via Vincenzo Pacifici

– Piazza Santa Croce

– Via del Trevio da Piazza Santa Croce a Via Sant’Andrea

Restrizioni per pubblici esercizi

Durante il passaggio della processione, è obbligatorio il restringimento di almeno 2 metri delle occupazioni di suolo pubblico (tavoli, sedie, arredi esterni) e il divieto di utilizzo degli stessi nelle vie interessate.

Gestione del traffico Il divieto sarà applicato in modo progressivo in base all’avanzamento della processione, a cura del personale della Polizia Locale, che provvederà anche ad eventuali deviazioni del traffico.