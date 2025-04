TIVOLI – Inaugurata l’altalena per i bambini speciali in ricordo di “Annarella”

Un momento significativo per tutta la comunità, reso possibile dalla generosità dei cittadini tiburtini e non solo.

Così ieri pomeriggio, mercoledì 16 aprile, è stata inaugurata l’altalena per disabili intitolata ad Anna, per tutti“Annarella”, la bambina in carrozzina dolcissima, intelligente e coraggiosa vissuta nel reparto di Pediatria dell’Ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Al taglio del nastro erano presenti Erika Osimani e Gianfranco Osimani, rispettivamente assessori ai Servizi sociali e all’Ambiente, oltre ai membri de “Il Sogno Onlus”, l’associazione nata per volontà del dottor Carlo Ricci e di altre sostenitrici del progetto come le ex infermiere del Reparto Pediatria Nicolina Boccolini, Lillia Poggi, Teresa Calabrese, Raffaella Giannone, Alda Terenzi e Monica Melania Martone.

L’altalena, allestita all’interno del parco giochi di Piazza Garibaldi, al Centro di Tivoli, è stata infatti acquistata anche attraverso una raccolta fondi della cifra mancante tramite il gruppo Facebook “Sei di Tivoli se…”.

“È commovente che questa iniziativa sia dedicata alla memoria di “Annarella”, e che rappresenti un modo concreto per onorare la cura e l’amore che il gruppo pediatrico dell’Ospedale di Tivoli le ha dedicato – commenta Alberto Proli, uno degli amministratori del gruppo Facebook – Questa giostra inclusiva è un simbolo potente di unione e di attenzione verso tutti i bambini, permettendo loro di condividere momenti di gioia e spensieratezza senza alcuna esclusione.

La presenza degli assessori Erika Osimani e Gianfranco Osimani con quest’ultimo particolarmente emozionato, sottolinea l’importanza che l’amministrazione comunale attribuisce a progetti di inclusione sociale come questo.

Complimenti a tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo bellissimo sogno!

È un grande esempio di come la collaborazione e la solidarietà possano portare a risultati concreti e significativi per la comunità.

Un ringraziamento speciale al dottor Carlo Ricci promotore insieme a tutti gli operatori socio sanitari di questa splendida iniziativa e la immensa disponibilità di Francesco, gestore del parco giochi.

Grazie a tutti di vero cuore”.