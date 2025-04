GUIDONIA – Impianto di biometano, Albuccione e Setteville contro Montecelio: “Non siamo cittadini di Serie B”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Nasce il Comitato contro l’impianto di biometano, da Ugo Fabri, membro del Costituendo “Comitato di Quartiere di Castell’Arcione”, riceviamo e pubblichiamo:

“Si fa riferimento all’articolo pubblicato in data 11 Aprile u.s. con il quale si da notizia del nascituro Comitato “Montecelio-No Gas” contrario alla realizzazione dell’impianto in Via Colle Spinello.

A parere dello stesso Comitato l’impianto di produzione di Biometano da fonti rinnovabili, viene rappresentato come una grave minaccia, una grande centrale di biogas alimentata da rifiuti organici…..

Si legge, altresì, che lo stesso Comitato a fronte di tale, probabile, minaccia ha proposto all’Amministrazione Comunale il posizionamento dello stesso impianto nella zona industriale di Setteville di Guidonia in prossimità del Centro Agroalimentare Romano in quanto, come evidenziato dal Signor Fabrizio Pirro e riportato nell’articolo, detta zona risulterebbe essere più consona.

Classico esempio, da parte del Comitato “Montecelio- No Gas” che, qualora trovasse conferma, rispecchia pienamente quella che viene definita Sindrome di NIBY, acronimo inglese di Not In My Back Yard (non nel mio giardino).

Fermo restando che non è concepibile penalizzare altri cittadini per tutelare i propri interessi (non esistono cittadini di seria “A” e cittadini di serie “B”), riteniamo opportuno che il Comitato “Montecelio – No Gas” fornisca chiarimenti sulla zona di delocalizzazione dell’impianto specificando quali sono i lotti individuati per l’eventuale spostamento.

Facciamo presente che nelle zone dell’Albuccione, Castell’Arcione e Setteville sono già stati realizzati alcuni impianti.

Nelle zone citate, infatti sono presenti industrie con forte impatto ambientale come la Chimeco, la Merck- Serono, l’AVR , il TMB la discarica dell’Inviolata.

La zona dell’Albuccione e Castell’Arcione è stata, inoltre, oggetto del più grande insediamento Rom del Lazio.

Il costituendo Comitato di Quartiere di Castell’Arcione su questa importante e delicata tematica chiederà un incontro urgente con il Sindaco Avvocato Mauro Lombardo al fine di dirimere ogni eventuale dubbio in merito”.