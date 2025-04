GUIDONIA – Vandali nella Pineta: divelti i cestini portarifiuti

Nella tarda serata di ieri, domenica 20 aprile, ignoti vandali si sono accaniti contro 8 cestini portarifiuti, del tipo con quattro contenitori ciascuno, presenti nella cosiddetta ex pineta e nel parco pubblico “Valeriano Compagnucci” di via Roma, a Guidonia Centro.

Un gesto vile e inqualificabile in danno all’intera collettività che, da sempre, utilizza queste aree per momenti di svago e socializzazione, frequentato assiduamente da bambini e persone di ogni età.

Questa mattina, lunedì 21 aprile, la Società TEKNEKO è prontamente intervenuta per rimuovere i cestini danneggiati, mettendo in sicurezza le aree e prevenendo potenziali pericoli per i frequentatori del polmone verde.

Saranno riparati e riposizionati, in brevissimo tempo, al fine di ripristinare la piena funzionalità degli spazi.

“Siamo profondamente indignati e condanniamo con la massima fermezza questo ennesimo, inaccettabile, episodio di vandalismo in danno a beni pubblici – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. Gesti come questo sono un deprecabile sfregio al senso civico e al rispetto per gli spazi comuni a disposizione della collettività”.