CALCIO – Promozione: Montecelio retrocede in Prima Categoria

Il Montecelio 1964 conclude amaramente la stagione, retrocedendo in Prima Categoria dopo la sconfitta per 4-1 contro il Cantalice. La squadra, penultima in classifica con 31 punti, non è riuscita a evitare la retrocessione diretta.

La stagione è stata caratterizzata da numerose difficoltà, tra cui il cambio di tre allenatori e problemi societari che hanno influenzato negativamente le prestazioni della squadra. Mister Cannone, subentrato alla dodicesima giornata, ha cercato di risollevare le sorti del Montecelio, ma le sfide si sono rivelate troppo complesse da superare.

Mister Cannone che ha ereditato la squadra alla dodicesima partita e con solo 6 punti salva il gruppo “sono stati ragazzi d’oro, la società ha un budget di mercato inferiore agli altri pertanto ho avuto a disposizione una rosa ristretta di livello.

Certo si poteva fare meglio ma più di questo, in base a ciò che ho avuto a disposizione e dai punti raccolti alla dodicesima partita era quasi impossibile. Il mio centrocampo non lo cambierei neanche con la prima in classifica, in attacco probabilmente in molte occasioni siamo stati poco cinici. In questo percorso è stato importante anche il mio prezioso staff che approfitto per ringraziare: Chiara Salinetti, preparatore atletico inserita da me nel gruppo, e Mario Ranalli, preparatore dei portieri ereditato dalla Società”

Nonostante l’impegno dei giocatori e dello staff tecnico, la mancanza di risorse adeguate e una rosa limitata hanno impedito alla squadra di competere efficacemente nel campionato.

Il Montecelio ora si prepara a pianificare il futuro, valutando se affrontare la prossima stagione in Prima Categoria con l’obiettivo di una tranquilla permanenza o puntare a un immediato ritorno in Promozione.

Il Mister Danilo Cannone è fermo sulla seconda ipotesi “per me Montecelio è casa e sono pronto a riabbracciare la Società ma con un progetto volto a vincere il Campionato”.

(Daniele Di Cerbo)