MONTEROTONDO – “Musica in crescendo” alla scuola Campanari

Meritatissima Standing ovation al termine di “Musica in crescendo…”, il concerto che si è svolto nel pomeriggio di ieri, sabato 17 Maggio, presso l’Auditorium Osvaldo Scardelletti di Monterotondo Scalo.

Sopra e sotto alcune immagini del concerto tenuto ieri dagli ex alunni della scuola Campanari

Il titolo non poteva essere più azzeccato, in quanto si sono esibiti sul palco prima gli alunni dell’Indirizzo Musicale dell’Istituto Loredana Campanari, e poi l’Ensemble Giovanile Loredana Campanari.

Nell’Offerta Formativa dell’Istituto Campanari è presente da molti anni l’opzione della musica strumentale, il noto Indirizzo Musicale, ora denominato Percorso Musicale, con la possibilità, una volta superato un test orientativo dalla primaria alla scuola Media, di praticare pianoforte, chitarra, flauto traverso o violino con docenti altamente qualificati.

Ma dopo tre intensi anni di Scuola Media, durante i quali si impara lo strumento prediletto, dopo Saggi, Concorsi e anche una prova obbligatoria durante l’Esame di Stato, sarebbe un peccato disperdere le preziose competenze strumentali acquisite, dal momento che non tutti i giovani musicisti scelgono poi il Liceo musicale.

E’ sorta quindi spontanea l’idea di poter proseguire nell’Ensemble Giovanile Loredana Campanari quella pratica di musica d’insieme avviata nella Scuola Media.

E così, una dozzina di giovani liceali, ex alunni della Cardinal Piazza, si riuniscono un sabato al mese per intense prove d’orchestra.

Brani sempre nuovi e avvincenti, arrangiati e diretti dalla storica docente di violino, Professoressa Raffaella Paolone, catalizzano l’entusiasmo di questi giovani talenti che non vogliono lasciare il loro amato strumento, pur impegnati nei loro studi alle superiori.

Oggi, dopo circa quattro anni di impegno, i risultati sono di alto livello sia per l’amalgama raggiunto che per il repertorio proposto, non solo classico ma anche di appeal per i gusti giovanili.

E sabato questi giovani hanno dato prova di questo “crescendo”.

Nella prima parte si sono quindi avvicendati sul palco gli studenti di Scuola Media, con brani solistici e duetti di grande impatto da Pergolesi a Faurè, da Telemann a Rossini, da Tàrrega a Chopin, con la sua terza Ballata eseguita dalla ex alunna e valente pianista, Giulia Puschiu, che ora frequenta il Conservatorio.

Nella seconda parte l’Ensemble Giovanile Campanari, formato essenzialmente di ex alunni, ha eseguito un repertorio davvero godibile con musiche di Rondò Veneziano, Tchaikovsky, Jenkins, Lennon-Mc Cartney e Tiersen (ricordate la deliziosa colonna sonora del film cult Il favoloso mondo di Amélie?).

Occorre menzionare almeno i giovani musicisti dell’Ensemble: i violinisti sono Federico Signoretti, Erica Nazzaro, Davide Cananzi, Mia Calvitti, Claudia Casali, Alice Cecchetti, Giulia Ciferni, Bianca Luna Cinelli, Lucia Domiziana, Samuele Maggitti, Greta Marcaccio e Alessio Tesoriere. Flautisti: Giulia Castiello, Elisa Bei, Gabriele Casali, Andrei Vasile, Ilaria Di Pasquale, Arianna Tabili.

Pianiste: Giulia Puschiu e Greta Marcaccio. Chitarrista: Saron Marziali. Batterista: Samuele Maggitti.

“Questo Ensemble, nato quasi per scommessa – afferma il Dirigente Scolastico Luca Rinaldo Villani – è una realtà musicale che andrebbe veramente supportata sul territorio, non solo per quello che può fare l’Istituto Campanari, ma anche dall’Ente Locale.

La Scuola offre già spazi per le prove ed un minimo di budget per il progetto “Musica d’Insieme”, ma questi giovani talenti meritano la possibilità di esibirsi regolarmente, a Monterotondo e altrove”.

“L’Ensemble Giovanile Loredana Campanari potrebbe dar vita, se ben sostenuto, ad una vera Orchestra Giovanile di Monterotondo che potenzialmente esisterebbe, ma va canalizzata e in qualche modo, finanziata – conclude il Dirigente da 8 anni Preside dell’Istituto Comprensivo Campanari – L’entusiasmo di questa bella gioventù, che non cede alle lusinghe di facili e talora pericolose “distrazioni”, andrebbe nutrito e valorizzato perché vera eccellenza artistica del territorio”.

Con queste parole il Preside Villani si è complimentato, elogiando questi giovani musicisti, le loro famiglie e i docenti dell’Indirizzo Musicale, che annoverano, oltre alla Paolone, le professoresse Fabiola Caruso per il flauto traverso, Stefania Maroni per il pianoforte e il professore Luca Mancini per la chitarra.

Inoltre i Professori Biagio Andriulli e Marcello D’Agostino, docenti di Musica e pianisti, si prodigano per accompagnare i numerosi solisti nelle intense prove che garantiscono successo e apprezzamento anche da parte del pubblico più esperto, fra cui testimonial d’eccezione la campionessa internazionale e ora Consigliera di Città Metropolitana, Alessia Pieretti.

Speriamo dunque di ascoltare nuovamente l’Ensemble Giovanile Loredana Campanari, e applaudire ancora i suoi giovani talenti che sono in grado di produrre Bellezza, quella che, a quanto pare, salverà il mondo.