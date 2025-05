Da Michel Barbet, rappresentante territoriale del Movimento 5 Stelle Guidonia Montecelio, riceviamo e pubblichiamo:

“Il M5S di Guidonia Montecelio lancia un appello accorato a tutte le forze sociali e politiche cittadine affinché aderiscano alla richiesta verso il Consiglio Comunale di approvare una mozione nella quale si chiede il cessate il fuoco immediato a Gaza e che venga riconosciuto lo Stato di Palestina nei confini del 1967, secondo quanto stabilito dalle risoluzioni delle Nazioni Unite.

Proprio questa mattina è stato recapitata ufficialmente a tutti i consiglieri, al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco una bozza della mozione che chiediamo venga discussa, fatta propria e votata all’unanimità per poi essere trasmessa al governo e all’Unione Europea.

Siamo assolutamente consapevoli della valenza politica, simbolica e sostanziale di questo atto, la nostra città deve esprimersi con voce unica e forte per il rispetto del diritto internazionale, contro la guerra, contro il terrorismo, contro la detenzione degli ostaggi e contro la quotidiana strage di civili verso la quale abbiamo il dovere di non abituarci o restare passivi.

Come stanno facendo centinaia di amministrazioni comunali in Italia e all’estero e numerosi stati dell’Unione Europea, crediamo fermamente che il silenzio sia una forma di complicità e che sia assolutamente necessario far schierare la nostra città dalla parte giusta della storia, a fianco dei cittadini e delle vittime della guerra”.