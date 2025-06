SAMBUCI – Addio pozzolana, 584 mila euro del Pnrr per il campo di calcio a 8 in erba sintetica

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco del Comune di Sambuci, Dario Ronchetti, altri amministratori locali, Pierluigi Sanna e Alessia Pieretti, rispettivamente Vicesindaco e Delegata all’Innovazione Tecnologica, Transizione Digitale, Sviluppo Economico, Attività Turistiche, Energia della Città metropolitana di Roma Capitale.

I lavori sono finanziati proprio da Città metropolitana di Roma Capitale per 584 mila euro di fondi del PNRR, e sono collocati all’interno del progetto Piani Urbani integrati Poli di Sport, Benessere e Disabilità come parte delle azioni previste nel piano strategico metropolitano.

L’impianto sportivo di Sambuci rientra infatti tra i 63 interventi sul territorio metropolitano finalizzati alla realizzazione di poli sportivi e di parchi urbani attrezzati e accessibili, dove lo sport è considerato come lo strumento chiave per la promozione e il miglioramento della qualità della vita delle persone e per favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, con particolare attenzione alle comunità fragili e all’accessibilità.

I principali interventi previsti riguardano la rimozione della vegetazione infestante nelle zone che non sono soggette a scavo e in quelle interessano il fabbricato; la riqualificazione degli spazi esterni e l’eliminazione delle barriere architettoniche; la conversione dell’attuale campo da calcio ad 11 in pozzolana in un campo da calcio a 8 in erba sintetica; la riqualificazione dell’area adibita a parcheggio con l’inserimento di due posti auto per disabili; l’intera ristrutturazione del fabbricato esistente, compreso di spogliatoi e servizi igienici e l’abbattimento delle barriere architettoniche con la riqualificazione energetica dell’edificio esistente.

“Anche Sambuci avrà un campo modernissimo – ha dichiarato Pierluigi Sanna, Vicesindaco CMRC – Un progetto reso possibile grazie ai fondi PNRR di Città metropolitana che ha consentito a tutte le comunità del territorio la possibilità di restituire ai loro giovani spazi idonei alla pratica sportiva. In particolar modo, con il PUI Sport interveniamo sull’abbattimento delle barriere architettoniche che sono in un contesto come quello delle piccole realtà comunali, particolarmente presenti.

Un lavoro fondamentale che rimette al centro tutta la rete delle amministrazioni dell’area metropolitana, portato avanti grazie alla sapiente guida del nostro Sindaco, Roberto Gualtieri”.

“Con Città metropolitana di Roma Capitale lo sport diventa per tutti – ha aggiunto la Consigliera delegata Alessia Pieretti – Infatti tutte le 121 amministrazioni comunali hanno avuto la possibilità di partecipare e usufruire dei fondi del PNRR per poter migliorare le strutture sportive.

Oggi a Sambuci inauguriamo quello che è l’esempio del ‘fare per il territorio’ con un impianto sportivo che oltre a permettere la pratica di più sport andrà ad intervenire anche a sostegno dell’ambiente, grazie al nuovo impianto energetico che consentirà l’incremento di due classi energetiche”.