GUIDONIA – Morto Michel Barbet, il sindaco: “Lutto cittadino il giorno dei funerali”

In riferimento all’articolo GUIDONIA – Scontro auto-moto, muore l’ex sindaco Michel Barbet, dal sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo riceviamo e pubblichiamo:

“E’ venuto a mancare Michel Barbet, Sindaco di Guidonia Montecelio dal 2017 al 2022.

Michel Barbet, sindaco di Guidonia Montecelio dal 2017 al 2022





Ne ricordiamo l’impegno politico, sociale e nell’associazionismo locale e non solo. Ci uniamo al dolore dalla famiglia per la sua prematura scomparsa.



L’Amministrazione comunale proclamerà una giornata di lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione delle esequie”.