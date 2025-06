CASTEL MADAMA – Un milione di euro dal Pnrr per riqualificare il campo sportivo “Attilio Testa”

Il Campo Sportivo “Attilio Testa” di Castel Madama

L’intervento è tra i 63 previsti nel programma PNRR Piani Urbani integrati – Poli di Sport, Benessere e Disabilità, come parte delle azioni previste nel piano strategico metropolitano.

Il finanziamento complessivo è di 982 mila euro.

Alla cerimonia erano presenti il Vicesindaco di Città metropolitana, Pierluigi Sanna, e il Sindaco di Castel Madama, Michele Nonni, oltre all’Ingegner Rosario Ierardi, l’impresa esecutrice dei lavori ISAM, Don Angelo per la benedizione, e le associazioni sportive Pro Calcio Castel Madama e Aniene Calcio, da sempre protagoniste nell’educazione sportiva dei più giovani.

L’impianto sportivo verrà riqualificato intervenendo sul campo da calcio a 5 e sulla parte esterna adiacente mediante la posa del manto in erba sintetica, la realizzazione di una copertura in legno lamellare sulle tribune esistenti, l’installazione di un impianto fotovoltaico, il relamping delle torri faro, la demolizione e ricostruzione del locale di pertinenza dell’impianto sportivo e infine, la sistemazione di un’area esterna oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Vicesindaco di Città metropolitana, Pierluigi Sanna

“La Città metropolitana – ha dichiarato Pierluigi Sanna – sta procedendo con determinazione, rispettando scrupolosamente i tempi di esecuzione previsti dal PNRR con l’apertura e la chiusura dei cantieri previsti sul territorio metropolitano.

Oggi, a Castel Madama, diamo il via ai lavori di uno dei 63 progetti previsti nel PUI Sport, in cui si interverrà in maniera totale su un’area sportiva che è un punto di riferimento importante per la cittadinanza, in particolar modo per i giovani.

L’abbattimento delle barriere architettoniche è fondamentale per garantire a chiunque il diritto e l’opportunità di praticare sport, promuovendo inclusione e benessere per tutti. Un contributo importante per le comunità del territorio.

Il risultato del lavoro sinergico portato avanti con l’Amministrazione comunale restituirà a Castel Madama un luogo più accogliente e più sostenibile”.

Il Sindaco di Castel Madama Michele Nonni

“L’avvio di questi lavori rappresenta un investimento sul futuro della nostra città e sui nostri ragazzi – ha aggiunto il Sindaco Michele Nonni – Lo sport è scuola di vita: insegna rispetto, impegno e spirito di squadra.

Con questo progetto vogliamo restituire ai giovani ed alle associazioni sportive uno spazio bello, sicuro e moderno in cui crescere, incontrarsi e fare comunità”.