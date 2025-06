Cinque incontri, cinque vittorie.

Così domenica 15 giugno Oussama Bendenoun, 12enne di Guidonia, si è classificato primo al Trofeo regionale Coni organizzato dal Comitato Regionale Lazio FIJLKAM al Pala Bandinelli di Velletri.

L’evento sportivo – abbinato al Gran Premio Giovanissimi – ha registrato il tutto esaurito sugli spalti e una grande partecipazione con oltre 800 atleti provenienti da tutta Italia e 59 squadre, tra cui la Società “Asd De Filippis” di Tivoli Terme.

Oussama, atleta italo algerino allievo del maestro Alex Zuccheri e Michaela Di Desiderio, ha conquistato il podio più alto nella categoria Under 14 – 38 chilogrammi del Kumite disputando una gara strepitosa e 5 incontri esaltanti.

Ora Oussama non si ferma e inizia la preparazione per l’Open di Lignano previsto per il 29 e 30 agosto.